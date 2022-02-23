Первый поезд с 793 беженцами из Донбасса прибыл в Рязань.

Вечером 22 февраля 2022 года на железнодорожный вокзал Рязань-2 со станции Лихая (Ростовская область) прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. Всего в вагонах находились 793 человека, из них – 335 детей и подростков. Были два инвалида-колясочника и пять беременных.

После экспресс-тестирования на ковид эвакуированных людей развезли по пунктам временного содержания.

После прохождения экспресс-тестирования на коронавирус беженцев посадили в автобусы и развезли по пунктам временного пребывания. Помогали эвакуированным из ДНР и ЛНР волонтеры.

Помогали эвакуированным из ДНР и ЛНР рязанские волонтеры.

Для беженцев власти Рязанской области подготовили 13 пунктов для временного размещения (места их расположения, адреса пунктов для сбора гуманитарной помощи и другая полезная информация).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!