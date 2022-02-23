Второй поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Рязань 23 февраля.

Рано утром 23 февраля 2022 года на железнодорожный вокзал Рязань-2 из Таганрога Ростовской области прибыл второй поезд с беженцами из Донбасса. Всего в двух прицепных вагонах находился 71 человек, из них – 35 детей и подростков. Была одна женщина - инвалид-колясочник.

Среди приезжих из Донбасса была одна женщина - инвалид-колясочник.

Экспресс-тестирование на коронавирус жители Луганской и Донецкой народных республик прошли раньше, поэтому волонтеры встретили людей и сразу проводили в автобусы. Всех беженцев разместят в селе Поляны Рязанского района на базе спортшколы «Витязь». Женщину-инвалида вместе с сопровождающими направили в РИРО.

Вторым поездом из Донбасса в Рязань приехал 71 человек, из них – 35 детей и подростков.

Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Рязань накануне вечером. Всего приехали 793 человека, из них – 335 детей и подростков (подробнее с видео).

Для беженцев власти Рязанской области подготовили 13 пунктов для временного размещения (места их расположения, адреса пунктов для сбора гуманитарной помощи и другая полезная информация).

Практически все приезжие из Донбасса отправились в пункт временного размещения в селе Поляны Рязанского района.

Второй поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Рязань 23 февраля.

В основном из Донбасса приехали женщины и дети.

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