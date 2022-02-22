Рязанские многодетные семьи смогут получить льготный участок земли в поселке Варские

В понедельник, 21 февраля, глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с многодетными семьями, которые стоят в очереди на получение земельного участка. О результатах встречи чиновница рассказала в соцсети.

Сорокина рассказала, что в 2022 году город выделяет землю для строительства в рязанских поселках Дягилево, Храпово-Божатково и Божатково, а также в селе Букрино Рязанского района и селе Пальные Рыбновского района.

Помимо уже имеющихся участков, рассматривается вопрос о выделении семьям земли вблизи поселка Варские. Для муниципальной территории уже разработали проект планировки и межевания. В итоге получилось 811 участков. Однако поселок находится в зоне паводкового подтопления, поэтому перед началом строительства участки защитят от большой воды.

Сорокина рассказала и о ситуации с коммуникациями на уже имеющихся участках. По ее словам, вопросы с подключением электричества уже решены, но с водой ситуация пока в процессе – пока водоснабжение есть только в Дягилеве.

«По Храпово-Божатково – проект, разработанный администрацией города Рязани, прошел государственную экспертизу и может быть принят к реализации. Поручила управлению капитального строительства организовать взаимодействие с Минстроем Рязанской области по участию в конкурсном отборе по строительству сетей водоснабжения на этой территории. Также на текущий год запланировали проекты по Божатково и по Букрино. По Пальным проектировать водоснабжение будем в 2023 году», - рассказала Сорокина.

Газоснабжение Букрина и Пальных городские власти будут решать по программе догазификации. С дорогами ситуация сложнее, но глава администрации Рязани пообещала подключить к решению вопроса региональные минстрой и минтранс.

Ранее депутаты рязанской гордумы утвердили перечень участков для многодетных семей. В перечень вошел 81 земельный надел.