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Общество2 февраля 2022 9:53

Опубликован список свободной земли для рязанских многодетных семей

Земельные участки расположены в Рязани, а также в Рязанском и Рыбновском районах
Источник:kp.ru
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Опубликован список свободной земли для рязанских многодетных семей.

Опубликован список свободной земли для рязанских многодетных семей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Рязани утвердили перечень земельных участков, которые предназначены многодетным семьям. Вся земля свободна от прав третьих лиц. Соответствующее решение за подписью и.о. председателя Рязанской городской Думы Ларисы Максимовой опубликовано 2 февраля.

Согласно документу, земельные участки для многодетных рязанцев расположены в Рязани (поселок Дягилево, улица Мушковатовская), в Рыбновском районе (вблизи села Пальные) и в Рязанском районе (вблизи села Букрино). Всего в приложении к решению гордумы указан 81 участок.

Список свободной земли для рязанских многодетных семей в Рязани, а также в Рязанском и Рыбновском районах

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