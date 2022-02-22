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Политика22 февраля 2022 11:10

Рязанский губернатор Любимов отменил поездку в Армению

Решение продиктовано ситуацией с приемом беженцев из Донбасса
Источник:kp.ru
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Губернатор Рязанской области отменил поездку в Армению, объяснив решение «последними событиями» - прибытием беженцев из Донбасса. По той же причине в регионе введен режим повышенной готовности. В Ереване Любимов должен был поучаствовать в работе бизнес-миссии и открытии шоу-рума продукции рязанских производителей.

- Поездка состоится без моего личного присутствия в составе делегации Рязанской области, как планировалось, - сказал Любимов во время заседания правительства 22 февраля.

По словам губернатора, большое количество дел внутри региона требует его личного участия.

Любимов отметил, что будет держать связь с делегатами и планирует поучаствовать в переговорах с армянскими коллегами в онлайн-формате. Своему заместителю Артему Никитину губернатор поручил возглавить делегацию и «отработать максимально эффективно на месте».