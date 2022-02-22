Дело о взятке рязанского полицейского Чешковского передано в суд

Юрию Чешковскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Следственный комитет объявил о завершении расследования по уголовному делу экс-заместителя начальника отдела иммиграционного контроля УМВД по Рязанской области Юрия Чешковского. Материалы после утверждения прокуратурой обвинительного заключения переданы в суд.

«Он [Чешковский] обвиняется в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ)», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Если верить материалам дела, Чешковский 23 августа 2021 года получил от представителя кафе 20 тысяч рублей за информацию о предстоящей проверке управления по вопросам миграции. Преступление пресечено сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Интересно, что при возбуждении уголовного дела речь шла не об одной взятке, а о регулярном мздоимстве:

«Ранее в Чешковский регулярно брал взятки от владельцев кафе и других заведений», - сообщали «КП-Рязань» в УФСБ по Рязанской области в сентябре 2021 года.