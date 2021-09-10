Рязанское УФСБ: Чешковский брал взятки небольшими суммами, но регулярно.

Высокопоставленного полицейского рязанского УМВД Юрия Чешковского задержали сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Об этом «КП-Рязань» сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, заместитель начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции областного УМВД Чешковский регулярно брал взятки от владельцев кафе и других заведений за общее покровительство.

«Суммы взяток небольшие, но на постоянной основе. За эти деньги он предупреждал предпринимателей из стран СНГ о готовящихся проверках по линии миграционного контроля», - отметили в ведомстве.

В настоящее время Чешковский, обвиняемый по части 3 статьи 290 УК РФ, взят под стражу. В СИЗО он проведет минимум два месяца.

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