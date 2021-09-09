Замначальника отдела рязанского УМВД Чешковского поместили под стражу

Юрий Чешковский. Фото: 62.мвд.рф

В Рязани задержан заместитель начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции областного УМВД Юрий Чешковский. Он обвиняется в получении взятки – по части 3 статьи 290 УК РФ.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения рассматривалось 8 сентября в Советском районном суде. В итоге Чешковского поместили под стражу на два месяца.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанский областной суд.

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