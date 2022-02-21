Мэрия Рязани предложила продать муниципальный «Центр энергоснабжения»

Администрация Рязани просит Рязанскую городскую Думу внести в программу приватизации на 2022 год МУП «Центр энергоснабжения», владеющее «Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компанией» (ООО "РГМЭК"). Такой вопрос рассматривался 21 февраля на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности.

«Администрация города предлагает провести реорганизацию МУП «Центр энергоснабжения» путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью», - сообщает пресс-служба гордумы.

«Центр энергоснабжения» задекларировал прибыль 27,4 млн рублей за 2020 год, однако он выполняет функции «прокладки» между РГМЭК и МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС). В 2020 году «Центр энергоснабжения» выделили из структуры РГРЭС, передав «прокладке» 100% подконтрольной РГМЭК. Тогда решение объясняли требованием антимонопольной службы, чтобы РГРЭС прекратило заниматься одновременно куплей-продажей и передачей электроэнергии потребителям (последнее – как раз функция РГМЭК).

Интересно, что требованием ФАС администрация теперь обосновывает и намерение превратить «Центр энергоснабжения» в ООО. Выдано оно, как оказалось, еще в 2020 году по поводу нарушения статьи 35.1 ФЗ «О защите конкуренции» при создании унитарного предприятия.

«Не допускается создание унитарных предприятий или изменение видов их деятельности, за исключением установленных законом случаев», - говорится в законе, и данный случай к таковым не относится.

Окончательное решение гордума примет на одном из следующих заседаний.

Это уже не первый раз, когда РГМЭК оказывается близок к смене фактического владельца.