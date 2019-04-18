Власти Рязани предложили продать городскую энергосбытовую компанию

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-18T15:46:03+03:00

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Администрация Рязани обратилась к депутатам гордумы с предложением продать 100% акций Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании. Эта организация, которую оценили в 170,6 миллиона рублей, имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии в областном центре и Рязанском районе.

На такой шаг власти намерены пойти из-за предписания регионального управления ФАС. Борцы за конкурентный рынок потребовали прекратить совмещение передачи и купли-продажи электроэнергии аффилированным лицами, иначе последует наказание за нарушение антимонопольного законодательства. Речь идет о деятельности уже упомянутой РГМЭК и МУП «Рязанские городские распределительные сети».

И.о. заместителя главы администрации Рязани Игорь Ковалев заверил участников заседания комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности, что смена владельца, если она произойдет, никак не повлияет на тариф, так как последний регулируется РЭК.

Комитет запросил дополнительную информацию о структуре активов, которые предлагается продать, и решил рассмотреть вопрос на следующем заседании, сообщает пресс-служба гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU