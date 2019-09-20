2019-09-20T08:55:33+03:00
Общество

В Рязани появится новое муниципальное унитарное предприятие

Это вынужденная мера, продиктованная антимонопольным законом
Иван АНТОНОВ
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Теперь за электричество в пригородных домах будет отвечать «Центр энергоснабжения».Теперь за электричество в пригородных домах будет отвечать «Центр энергоснабжения».Фото: Павел АВЕРИН
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Заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской гордумы состоялось 19 сентября. Депутаты обсудили, в частности, планы администрации по реорганизации МУП «Рязанские городские распределительные сети». Из его состава выделят самостоятельное предприятие «Центр энергоснабжения». Об этом сообщил сайт городского законодательного органа.

По словам и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ городской администрации Дмитрия Кожина это вынужденное решение. Оно было принято после предписания УФАС по Рязанской области. Дело в том, что сейчас МУП «Рязанские городские распределительные сети» осуществляет передачу электрической энергии, и одновременно с этим является учредителем ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания». А РГМЭК, в свою очередь, уже продает электроэнергию. Рязанское УФАС установило, что МУП «РГРЭС» и ООО «РГМЭК» являются аффилированными лицами. Поэтому антимонопольщики потребовали прекратить совмещение деятельности по передаче электрической энергии и ее купле-продаже.

Новое предприятие «Центр энергоснабжения» получит 100% доли ООО «РГМЭК» и станет его учредителем. Аффилированность будет устранена, а город при этом сохранит полный контроль за предприятиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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