В Скопине вновь случилась авария на городском водопроводе

В Скопине вновь прорвало центральный водопровод. Об очередной аварии сообщила пресс-служба администрации районного центра.

В этот раз прорыв зафиксировали на улице Советской у поворота на городскую санэпидемстанцию. Местные жители говорят, что новая авария произошла в 200 метрах от той, что случилась накануне. Без воды остались жилые дома в микрорайонах Автозаводской, Металлургов, Стекольный, Коготково, "Мелиорация" и "Радуга". Сообщается, что ремонтные работы коммунальщики завершат к 16.00.

«Приносим извинения за предоставленные неудобства! Выполнение аварийных работ будет держаться администрацией города на особом контроле», - говорится в объявлении.

Однако местные жители не очень рады таким новостям.

«В этом году можно по пальцам пересчитать когда была вода», - пишет Владимир Шаталов.

«Второй день без воды. Зачем она ночью нужна? Уже сил нет. Ни постирать, ни приготовить, ни помыться. Бардак полнейший», - прокомментировала Наталья Рудакова.

Накануне, 20 февраля, в Скопине случилась авария на магистральном водопроводе. Местные жители, отчаявшись добиться от ответственных лиц хоть какой-то информации, пожаловались губернатору Рязанской области Николаю Любимову и пригрозили выйти на митинг вплоть до перекрытия федеральной трассы. Позже местные власти рассказали об аварии в соцсетях. Прорыв водопровода ликвидировали к 16.00.