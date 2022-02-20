Жители Скопина обратились к губернатору Николаю Любимову из-за постоянных перебоев с водой. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Жители Скопина, отчаявшись добиться от местных властей объяснений по поводу постоянных перебоев с водой, пожаловались губернатору региона Николаю Любимову. Хотя и анонимный, но все же крик о помощи появился в местном паблике Skopin_info в соцсети.

В обращении авторы довели до сведения главы региона информацию о том, что в районном центре снова нет воды, причем на все вопросы людей ответственные лица не могут дать никаких конкретных ответов.

«Не то что починить, не могут даже грамотно проинформировать, двух слов связать, каким образом и в какие сроки проблема будет решена», - говорится в сообщении.

Жители потребовали от областного руководства вмешаться в ситуацию, в противном случае люди пообещали выйти на митинг.

«Возможно, с перекрытием федеральной трассы. Не переживайте, люди выйдут, не испугаются», - заявили авторы послания.

Никто из ответственных лиц пока никак не прокомментировал данную ситуацию.