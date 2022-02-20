Причиной отключения воды в Скопине стала авария на магистральном водопроводе. Фото: vk.com/gorodskopin.

Администрация Скопина прокомментировала отключение воды в районном центре. Сообщение пресс-служба разместила в официальной группе в соцсетях.

По словам властей, причиной отключения воды стала авария на центральном магистральном водопроводе за стадионом «Торпедо». Сообщается, что в результате без водоснабжения остались жилые дома в микрорайонах Автозаводской, Металлургов, Стекольный, Коготково, «Мелиорация» и «Радуга».

На место аварии выехали коммунальщики с техникой. По состоянию на 14.00 воду из места прорыва откачали, ведутся ремонтные работы.

«В течение дня водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за предоставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Ранее жители Скопина в соцсетях пожаловались губернатору Рязанской области Николаю Любимову на постоянные проблемы с водой и потребовали разобраться в ситуации. В противном случае люди грозились выйти на митинг вплоть до перекрытия федеральной трассы.