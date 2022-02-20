Администрация Рязани прокомментировала предложение депутатов гордумы построить надземные пешеходные переходы

Власти Рязани пока не планируют строительство надземных пешеходных переходов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Мэрия Рязани не планирует в ближайшее время возводить надземные пешеходные переходы. Об этом представители горадминистрации сообщили, отвечая на реплику общественников на странице губернатора региона Николая Любимова в соцсети.

Активист и житель Рязани Александр Дударев в своем комментарии отметил, что центральные улицы Соборная, площадь Ленина и Первомайский проспект входят в охраняемую территорию исторического поселения и, соответственно, никакие высотные конструкции на этих улицах невозможны.

«На данный момент это только предложения, в ближайшее время мы не планируем такие работы», - пояснили представители мэрии.

Ранее депутаты гордумы предложили построить еще один надземный пешеходный переход на Московском шоссе и подчеркнули, что в Рязани таких переходов требуется несколько, в том числе и на центральной улице Соборной, а также площади Ленина. Предложение народных избранников жестко раскритиковал известный российский блогер и урбанист Илья Варламов.