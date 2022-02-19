Решили добить Рязань: блогер Варламов раскритиковал депутатов из-за надземных переходов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Известный блогер и урбанист Илья Варламов в очередной раз обратил критический взор на Рязань. На этот раз досталось депутатам Рязанской городской Думы, которые решили, что в областном центре остро необходимы надземные переходы.

«Депутаты решили добить Рязань и понастроить по всему городу надземные переходы. Напомню, что Рязань – это город, который несколько лет назад стал лидером по количеству сбитых возле школ детей, - пишет Илья Варламов. - Я уже рассказывал, что пешеходные переходы в Рязани встречаются редко, и люди вынуждены перебегать дорогу, рискуя жизнью».

По словам Варламова, эту проблему можно было бы решить всего за год. Для этого нужно было бы просто:

- нарисовать «зебры»;

- расставить светофоры;

- оборудовать дороги островками безопасности;

- работать над успокоением трафика.

«Но рязанские депутаты не придумали ничего лучше, чем построить бесполезный надземный переход. А заодно выбрать еще несколько точек в городе, где эти пластиковые уродцы могут появиться в ближайшее время. Оправдывают они это тем, что в Рязани выросло количество наездов на пешеходов», - продолжает урбанист.

Варламов подробно объяснил, почему, по его мнению, не должно быть надземных переходов на Московском шоссе, улице Соборной и площади Победы.

«Когда можно хорошо заработать на строительстве надземных переходов (это десятки миллионов рублей за одну штуку), безопасность пешеходов сразу отходит на второй план. Кстати, напомнить вам, у какой партии в гордуме Рязани больше всего депутатов?», - задается вопросом блогер.

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