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Общество17 февраля 2022 13:51

В Рязани на Московском шоссе хотят построить надземный пешеходный переход

Власти объясняют строительство большим количеством наездов на пешеходов
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На Московском шоссе хотят построить еще один надземный пешеходный переход. Фото: admrzn.ru.

На Московском шоссе хотят построить еще один надземный пешеходный переход. Фото: admrzn.ru.

Власти Рязани хотят построить на Московском шоссе еще один надземный пешеходный переход. Вопрос строительства депутаты гордумы рассмотрели на заседании комитета по градостроительной деятельности в четверг, 17 февраля.

Отмечается, что из-за большого количества ДТП с участием пешеходов целесообразно возвести переход в районе дома №22б. Недалеко от этого места располагается остановка общественного транспорта «Улица Коломенская».

Московское шоссе – не единственная улица в Рязани, где требуется строительство надземного перехода. По мнению депутатов, высотные или подземные конструкции необходимы также на площади Победы, улице Соборной, площади Ленина и около ТЦ «Круиз».

Вопрос размещения новых переходов решили детально проработать.