Мэрия Рязани пообещала выяснить, кто складирует снег в бывшем троллейбусном депо.

Администрация Рязани пообещала разобраться с ситуацией по вывозу грязного снега с улиц города на территорию бывшего троллейбусного депо на улице Дзержинского.

«Спасибо за сигнал! В течение недели мы разберемся в ситуации и примем меры в рамках наших компетенций», - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, власти заверили, что официальной площадкой для вывоза снега с улиц Рязани является полигон в Хамбушево, а городские службы «не складируют снег в других местах».

Ранее в сети появились фотографии с огромными кучами грязного снега на территории депо. Не гнушаются рабочие складировать снег и у памятника деревянного зодчества – дома Банковского на Цветном бульваре в центре Рязани (смотреть фото и видео).

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