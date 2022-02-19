Мэрия Рязани пообещала выяснить, кто складирует снег в бывшем троллейбусном депо.
Администрация Рязани пообещала разобраться с ситуацией по вывозу грязного снега с улиц города на территорию бывшего троллейбусного депо на улице Дзержинского.
«Спасибо за сигнал! В течение недели мы разберемся в ситуации и примем меры в рамках наших компетенций», - подчеркнули в мэрии.
Кроме того, власти заверили, что официальной площадкой для вывоза снега с улиц Рязани является полигон в Хамбушево, а городские службы «не складируют снег в других местах».
Ранее в сети появились фотографии с огромными кучами грязного снега на территории депо. Не гнушаются рабочие складировать снег и у памятника деревянного зодчества – дома Банковского на Цветном бульваре в центре Рязани (смотреть фото и видео).
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