У памятника деревянного зодчества на Цветном бульваре в центре Рязани складируют грязный снег.

На территории дома №6 по Цветному бульвару (дом Банковского) в Рязани складируют грязный снег, вывезенный с соседних дворов. Фото и видео «КП-Рязань» прислал очевидец.

«Или управляющая компания, или благоустройщики это сделали, не знаю. Но видно, что бульдозером прямо за забор, к крыльцу, сгребли снег и лед», - написал рязанец.

Бульдозер сгреб огромную снежную кучу со льдом прямо за забор к крыльцу.

Дом №6 по Цветному бульвару уже несколько лет как полностью расселен. Здание является памятником, объектом культурного наследия регионального значения. Многие годы ни собственники помещений, в том числе – муниципалитет, ни областные власти не могут ни отреставрировать памятник, ни законсервировать.

Дом Банковского на Цветном бульваре уже несколько лет как расселен.

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