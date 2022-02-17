Грязный снег с улиц Рязани складируют на территории бывшего троллейбусного депо.

Грязный снег с улиц Рязани свозят на территорию бывшего троллейбусного депо на улице Дзержинского. Об этом, приложив фотографии, сообщил подписчик RZN_Life.

«Это вообще законно? Свозят снег на площадку троллейбусного депо на Дзержинского… Потом все растает, высохнет - и ветром разнесется пыль и грязь на детские площадки, в открытые окна домов», - пишет рязанец.

Администрация Рязани пока никак не отреагировала на данную ситуацию.

Кучи снега с реагентами лежат в центре города на улице Дзержинского

В конце января на фото и видео попали кадры, как машины сгружают снег с реагентами в Соколовский пруд. Весной грязная куча с реагентами попадает в водоем (подробнее).

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