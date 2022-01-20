В Рязани машины сгружают снег с реагентами в Соколовский пруд.

В Рязани сняли на видео, как грузовые автомобили сваливают снег, вывезенный, видимо, с улиц города в пруд в Соколовке – Соколовский пруд. На кадрах видно, как возле магазина «Лесок» груженый КамАЗ сваливает снежный груз на берег водоема, а трактор отвалом сгребает кучу непосредственно в пруд.

«Уже не первый раз сюда возят, - отметил автор видео. - Уборка снега по-рязански. Порядка в этом городе, по ходу, никогда не будет».

Ранее сообщалось, как жители улицы Введенской сами скинулись на трактор и почистили дорогу от снега. Чиновники, видимо, про улицу забыли (читать подробнее с видео).

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