Исполнять обязанности зампреда правительства вместо Петряева будет Валерий Емец.

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец назначен и.о. заместителя председателя регионального правительства. Соответствующее распоряжение 17 февраля подписал губернатор Николай Любимов.

Чиновник будет курировать социальную сферу вместо Романа Петряева.

В начале февраля Петряева перевели руководить представительством региона в Москве, а позже он через соцсети обратился с благодарностями к губернатору, чиновникам и рязанцам (читать подробнее).

Карьера Валерия Емеца в Рязани началась 6 июля 2017 года с назначения советником врио губернатора Рязанской области, а спустя два месяца он стал министром труда региона.

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