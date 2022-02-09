Экс-зампред Роман Петряев обратился через соцсети к губернатору, чиновникам и рязанцам.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев 9 февраля официально сложил полномочия. Об этом чиновник из Калуги (приехал вслед за губернатором – Ред.) заявил в своем обращении к рязанцам.

«С сегодняшнего дня я прекращаю полномочия зампредседателя правительства Рязанской области. Позади более четырех лет работы на благо региона и его жителей. Да, не всегда было просто, но моей главной задачей было и останется служение нашему региону», - отметил Петряев и, конечно, поблагодарил губернатора Николая Любимова «за проявленное доверие и высокую оценку», а также всех коллег-чиновников за «совместную и плодотворную работу». Поблагодарил Роман Петряев и жителей региона, правда, не указав, за что именно.

«Хочется пожелать региону процветания, развития, роста, а жителям - беречь себя и не болеть. Я уверен, у Рязанской области большие перспективы для развития региона! Мой уход с поста зампреда связан с переходом на новую должность в представительство правительства Рязанской области», - написал чиновник.

Ранее сообщалось, что Петряев на новом месте работы будет заниматься взаимодействием с федеральными органами власти (читать подробнее).

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