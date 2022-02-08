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Политика8 февраля 2022 8:38

Замгубернатора Романа Петряева переведут из Рязани в Москву

Здесь он курировал социальные вопросы, там будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти
Источник:kp.ru
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Замгубернатора Роман Петряев перестанет отвечать за социальный блок в правительстве Рязанской области.

Замгубернатора Роман Петряев перестанет отвечать за социальный блок в правительстве Рязанской области.

Замгубернатора Роман Петряев перестанет отвечать за социальный блок в правительстве Рязанской области. Он курировал работу целого ряда министерств: труда и соцзащиты, образования, спорта, здравоохранения, культуры и туризма. Теперь Петряева переводят в Москву - руководителем столичного представительства. Должность была вакантна.

Информация о своего рода отставке (формально – о переводе) прозвучала на заседании кабмина 8 февраля. На новом месте переехавший в Рязанскую область из Калуги вслед за Николаем Любимовым управленец будет заниматься взаимодействием с федеральными органами власти. При этом статус заместителя председателя правительства он сохранит.

Обязанности зампреда по «социалке» пока будет исполнять министр труда и соцзащиты Валерий Емец, сообщает «Новая».