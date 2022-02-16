Дистанционное обучение в школах Рязани официально продлили до 20 февраля

Ученики 5-8 классов рязанских школ продолжат обучаться в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение 16 февраля подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Ранее сообщалось, что последний день онлайн-обучения как раз 16 февраля.

Накануне глава региона уже говорил, что после обсуждения этой ситуации со специалистами Роспотребнадзора, решили открыть школы для детей уже с 21 февраля.

«Но в школах по-прежнему необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования», - напомнил Любимов (читать подробнее).

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