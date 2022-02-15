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Здоровье15 февраля 2022 7:58

Губернатор скорректировал слова Сорокиной об отмене дистанционного обучения

По новым данным, дистанционка закончится не 17 февраля, а 21 февраля
Источник:kp.ru
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Во вторник, 15 февраля, на заседании правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов коснулся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- 3 февраля мы ввели дистанционное обучение для определенных категорий школьников и учреждений дополнительного образования, - отметил Николай Викторович. – Ввели, конечно, как временную меру. Накануне мы с коллегами из Роспотребнадзора обсудили вопрос отмены удаленки. Пришли к выводу, что ситуация позволяет это сделать. С начала следующей недели (21 февраля) наши школьники снова вернутся в классы. Но в школах по-прежнему должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, что несколькими днями ранее про отмену дистанционного обучения в 5-8 классах говорила также глава администрации Рязани Елена Сорокина – она была уверена, что школьники вернутся за парты уже 17 февраля.