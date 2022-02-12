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Общество12 февраля 2022 9:49

Дистанционное обучение в школах Рязани должно завершиться 17 февраля

Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина
Источник:kp.ru
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Глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина.

В субботу, 12 февраля, глава администрации Рязани Елена Сорокина в рамках отчета о проделанной работе коснулась темы дистанционного обучения в школах областного центра.

Напомним, что в настоящее время учащиеся с 5 по 8 классы переведены на дистанционное обучение. Многие родители устали уже от такого положения дел.

- Катастрофы не произошло, - подчеркнула Елена Борисовна. – Это необходимость и вопрос безопасности. Точно такой же, как переходить дорогу исключительно на зеленый свет. Но могу сказать, что 17 февраля (четверг) дистанционное обучение должно завершиться. Если не будет ухудшения ситуации.