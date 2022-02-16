С гололедом на рязанских улицах борются 70 сотрудников Дирекции благоустройства. Фото: admrzn.ru.

70 рабочих Дирекции благоустройства вышли на борьбу с гололедицей в среду, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации Рязани. В работе людям помогает спецтехника – тракторы-щетки, погрузчики и машины для противогололедной обработки.

Так, проезжую часть убирали на улице и площади Попова. Тротуары обрабатывали от наледи на проезде Яблочкова и улицах Фирсова, Высоковольтной и Циолковского. В микрорайоне Семчино, а также на проезде Шабулина и улицах Костычева, Интернациональной, Дзержинского, Баженова, Октябрьской и Народном бульваре чистили и посыпали песком остановочные пункты.

Счищали снег и лед с пешеходных переходов на улицах Октябрьской, Попова, Народном бульваре и Кремлевском Валу и привели в порядок лестницы около рязанского онкодиспансера и в Горроще – на улицах Черновицкой и Березовой.

В работе людям помогает спецтехника. Фото: admrzn.ru.

По прогнозам рязанских синоптиков, в ближайшие дни работы у коммунальщиков будет много - из-за сильного перепада ночных и дневных температур в регионе усилится гололед.