В ближайшие дни в Рязани прогнозируется рекордное тепло

17-20 февраля в Рязани ожидается аномально теплая погода. Более того, если прогноз температуры окажется точен, то она поднимется до максимальных значений за всю историю метеонаблюдений.

Со ссылкой на метеорологов прогноз публикует пресс-служба администрации Рязани. Согласно ему, 17 февраля в Рязани -7…-2 ночью и 0…+5 днем. Рекордное значение для этого дня +5, и зафиксировано оно в 2019 году.

В четверг возможны небольшие осадки, причем не только снежные, но и дождевые. Порывы ветра в светлое время суток могут достигать 20 м/с.

В пятницу рязанцев ждут мокрый снег и дождь. Термометры покажут -2…+3 ночью и 0…+5 днем. Пока что самым теплым было 18 февраля 2019 года, когда воздух прогрелся до +3,4 градуса.

19 февраля предварительно прогнозируют небольшие осадки. -5…0 в ночь на субботу и +1…+3 днем.

Если верить прогнозу, не обойдется без осадков, включая дождь, и 20 февраля. В воскресенье вновь до +5, что на доли градуса выше, чем в 2020 году, – именно тогда случился температурный максимум.