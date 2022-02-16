Рязанская область улучшила свои показатели в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Рязанская область поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Данные исследования за 2021 год опубликовало РИА Новости.

При расчете рейтинга специалисты анализировали 67 показателей, среди которых уровень доходов, рынок труда и безработица, жилищные условия населения, демографическая ситуация, климатические условия и уровень экологии, здоровье жителей и уровень образования, экономическое развитие и транспортная инфраструктура, а также уровень развития малого бизнеса.

Если в 2020 году по этим показателям Рязанский регион занимал 28 строчку, то за 2021 год область переместилась вверх на семь пунктов и расположилась на 21 месте. Если не брать в расчет многолетних лидеров рейтинга Санкт-Петербург, а также Москву и Московскую область, то среди регионов ЦФО выше показатели у Тульской области (20 место), Курской области (19 место), Калужской области (18 место), Липецкой области (17 место), Воронежской области (12 место) и Белгородской области (6 место).

Хуже, чем в Рязани, живут в Ярославской области (30 место), Владимирской области (31 место), Орловской области (32 место), Брянской области (36 место), Тамбовской области (37 место), Ивановской области (45 место), Смоленской области (47 место), Тверской области (51 место) и Костромской области (57 место).