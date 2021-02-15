Рязанская область опустилась в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Фото: Павел АВЕРИН

Рязанская область опустилась в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Данные исследования за 2020 год опубликовало РИА Новости.

Если в 2019 году Рязанский регион занимал 26 место, то за ковидный 2020 год он переместился на 28-ю строчку, уступая таким регионам ЦФО как Калужская область (21 место), Тульская область (20 место), Курская область (18 место), Липецкая область (12 место), Воронежская область (8 место), Белгородская область (5 место).

Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

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