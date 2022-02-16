Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет результатов по делу Елены Логуновой

15 февраля в эфире одного из федеральных телеканалов вновь обсуждалась тема таинственного исчезновения мамы двоих детей рязанки Елены Логуновой.

Напомним, что ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но обвинение так никому предъявлено не было.

После выхода телепередачи глава ведомства Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управления СК России представить последнюю информацию о ходе расследования дела, а также проверить изложенные в передаче доводы.