Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат Максим Калинов встретился со следователем ГСУ СК РФ.

Последние новости по делу Елены Логуновой: 15 февраля адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей девушки, встретился со следователем ГСУ СК РФ. Об этом адвокат сообщил «КП-Рязань».

«В настоящее время работа следствием проводится достаточная, материалы уголовного дела состоят более чем из 30 томов, но я и Кошелева [мама Елены Логуновой - Наталия] уверены, что нужно усилить работу по определенному направлению, — сообщил Максим Калинов, и в очередной раз подтвердил, что уголовное дело Елены Логуновой раскроют обязательно.

«После сегодняшнего разговора со следователем ГСУ СК РФ, моя уверенность в этом еще подкрепилась, следствие тоже уверено, что дело раскроют», - подчеркнул защитник.

По словам адвоката, он обсудил со следователем еще ряд вопросов, которые пока не может разгласить в интересах следствия.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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