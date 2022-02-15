Юлия Рокотянская может возглавить в Рязани Фонд социальных проектов региона.

Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская может трудоустроиться в Фонде социальных проектов региона. В этом уверяет «Новая», ссылаясь на собственные источники. Отметим, что издание неоднократно ошибалось в своих прогнозах.

Как бы там ни было, давно необновляемый сайт фонда гласит, что организацию создали еще в 1996 году для обеспечения жителей Рязанской области доступным жильем путем предоставления займов для индивидуального жилищного строительства.

Ранее Рязанская городская Дума опубликовала распоряжение о созыве 17 февраля внеочередного заседания. Предполагается, что на нем депутаты рассмотрят заявление об отставке нынешнего председателя, главы муниципального образования Юлии Рокотянской (читать подробнее).

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