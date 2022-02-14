Рязанские журналисты «отправили на пенсию» двух региональных министров

Ольга Щетинкина и Андрей Прилуцкий. Фото: соцсети.

В понедельник, 14 февраля, «Новая газета», ссылаясь на собственные источники сообщила, что в ближайшее время занимаемые посты покинут министр здравоохранения Андрей Прилуцкий и министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.

По информации наших коллег, оба высокопоставленных чиновника уйдут на пенсию. «КП-Рязань» обратилось в правительство Рязанской области с просьбой прокомментировать данную информацию. Ни опровергать, ни подтверждать новость там не стали.

Напомним, что чуть ранее свои посты оставили также министр цифрового развития региона Валерий Стройков и заместитель председателя правительства Роман Петряев.

Отметим, что в сентябре прошлого года рязанские журналисты публиковали новости о предстоящих отставках главы администрации Рязани Елены Сорокиной и главы муниципального образования город Рязань, председателя городской Думы Юлии Рокотянской. Но обе чиновницы по-прежнему работают на своих должностях.