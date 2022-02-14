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Политика14 февраля 2022 14:51

Вопрос об отставке Рокотянской официально вынесен на заседание Рязгордумы

Тогда же, 17 февраля, депутаты утвердят исполняющего обязанности председателя
Источник:kp.ru
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Вопрос об отставке Рокотянской официально вынесен на заседание Рязгордумы.

Вопрос об отставке Рокотянской официально вынесен на заседание Рязгордумы.

Рязанская городская Дума опубликовала распоряжение о созыве 17 февраля внеочередного заседания. Как сообщалось ранее, на нем рассмотрят заявление об отставке нынешнего председателя, главы муниципального образования Юлии Рокотянской.

В повестке заседания значатся три вопроса. Два из них связаны с прекращением полномочий Рокотянской как председателя и как депутата. Третий – назначение того, кто будет руководить органом с приставкой «и.о.».

Исполняющей обязанности по умолчанию должна стать первый заместитель председателя Рязгордумы Лариса Максимова.