Вопрос об отставке Рокотянской официально вынесен на заседание Рязгордумы.

Рязанская городская Дума опубликовала распоряжение о созыве 17 февраля внеочередного заседания. Как сообщалось ранее, на нем рассмотрят заявление об отставке нынешнего председателя, главы муниципального образования Юлии Рокотянской.

В повестке заседания значатся три вопроса. Два из них связаны с прекращением полномочий Рокотянской как председателя и как депутата. Третий – назначение того, кто будет руководить органом с приставкой «и.о.».

Исполняющей обязанности по умолчанию должна стать первый заместитель председателя Рязгордумы Лариса Максимова.