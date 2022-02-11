Появилось видео прощания с Заслуженным врачом России Галиной Вологжаниной.

11 февраля 2022 года в рязанском Доме общественных организаций простились с Заслуженным врачом России, писателем и краеведом Галиной Павловной Вологжаниной. Попрощаться с уважаемым в регионе человеком пришли несколько десятков человек – родные и близкие, депутаты и чиновники, бывшие пациенты и коллеги.

Сердце Галины Вологжаниной остановилось 8 февраля. Она более 35 лет отдала медицине, начиная участковым терапевтом, потом – кардиоревматологом поликлиники №4. А через некоторое время ее руководителем.

Соболезнования выразил и губернатор Рязанской области Николай Любимов (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!