Рязанский губернатор выразил соболезнования мужу умершей Галины Вологжаниной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Рязанской области Николай Любимов направил телеграмму в адрес Владимира Волгожанина со словами соболезнования в связи с кончиной заслуженного врача России Галины Вологжаниной.

«Уважаемый Владимир Алексеевич! Выражаю глубокие соболезнования вам, всем родным и близким в связи с уходом из жизни вашей супруги, Галины Павловны.

Кончина Заслуженного врача России, Отличника здравоохранения, народного депутата и любимого рязанцами автора-краеведа Галины Павловны Вологжаниной стала большой утратой для нашего региона, для всех, кто ее знал, кто с нею работал, кому она помогала как чуткий доктор и активный общественный деятель. В нашей памяти Галина Павловна навсегда останется профессионалом высочайшего класса, человеком с активной жизненной позицией, целеустремленной, глубоко порядочной и отзывчивой. В этот день скорблю вместе с вами и желаю мужества перед лицом тяжелой утраты».

Галина Вологжанина умерла 8 февраля 2022 года. Проститься с заслуженным врачом России можно будет 11 февраля.

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