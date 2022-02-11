Власти Рязанского района не планируют строить школу в Агро-Пустыни

Наталья Жунева рассказала о будущем сгоревшей школы в селе Агро-Пустынь. Фото: vk.com/rzraion.

На месте начальной школы в селе Агро-Пустынь, сгоревшей в ноябре 2021 года, появится детский сад, об этом сообщила глава администрации Рязанского района Наталья Жунева в ходе своего ежегодного публичного отчета перед жителями.

Глава района рассказала, что восстановление здания 1910 года постройки не представляется возможным по причине плохого фундамента и несоответствия старого здания современным требованиям к учебным заведениям. Поэтому власти рассмотрели вопрос нового строительства. Но по типовому проекту на этом участке уместится только детский сад на две группы.

«Я думаю, что жители не будут против того, чтобы построить там детский сад. И сейчас мы будет готовить техническое задание на разработку проекта и в рамках технического задания уже будет внесено финансирование по сносу этого здания», - сказала Жунева.

А вот новое здание школы в Агро-Пустыни пока строить не планируют – нет ни подходящего земельного участка, ни количества детей, готовых сесть за парты. Раскрывая эту тему, Наталья Жунева сообщила, что в сгоревшем учебном заведении официально числился 21 ученик. Всех их в настоящее время организованно возят в Полянскую среднюю школу. Там нет проблем ни с питанием детей, ни с их размещением. Более того – районные власти не получали жалоб от родителей младшеклассников. Глава района отметила, что слышала об обращениях жителей села о строительстве средней школы, но призналась, что пока этот вопрос невозможно решить положительно.

Ранее жители Агро-Пустыни направили более 150 обращений на имя уполномоченного по правам человека Натальи Епихиной с просьбой построить в селе среднюю школу.