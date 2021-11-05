В селе Агро-Пустынь под Рязанью сгорела начальная школа.

4 ноября около полуночи на пульт дежурного диспетчера Рязанского района поступило сообщение о возгорании в начальной школе села Агро-Пустынь. На место пожара оперативно выдвинулись девять пожарных расчетов, и к 02:30 пожар локализовали. Об этом сообщает администрация Рязанского района.

По данным УМЧС России по Рязанской области, в тушении участвовали 45 человек, привлекалось 13 единиц техники. Локализовали пожар в 01:46, а ликвидировали в 03:44.

Никто из людей не пострадал.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

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