Жители рязанского села Агро-Пустынь просят построить новую школу взамен сгоревшей

Жители села Агро-Пустынь, что в Рязанском районе, отправили на имя уполномоченного по правам человека Натальи Епихиной более 150 обращений с просьбой построить в населенном пункте новую школу взамен сгоревшей в ноябре 2021 года. Об этом рязанский омбудсмен сообщила в соцсетях.

Наталья Епихина встретилась с местными жителями в Покровском храме. Люди рассказали, что до пожара в старинном здании располагались начальная школа, в которой учились около 30 детей, а также сельская библиотека и администрация. Но теперь селу нужна не начальная, а средняя общеобразовательная школа, так как оно быстро застраивается и сесть за парты желают уже более 150 детей.

Епихина отметила, что официальная статистика о численности населения Агро-Пустыни не отражает истинную картину.

«Количество домовладений, численность жителей значительно превышает официальную статистику. На данный момент жители направили более 150 обращений в мой адрес с просьбой защитить их конституционное право на общедоступное и бесплатное образование», - сообщила омбудсмен.

По итогам встречи уполномоченный по правам человека заверила, что работа по решению вопроса уже идет. В ближайшее время соберется комиссия, которая обсудит будущее строительство школы.

«Вопрос решается по поручению Губернатора Рязанской области Н.В. Любимова, буду держать вас в курсе», - подчеркнула Епихина.

Пожар в Агро-Пустыни случился 4 ноября 2021 года около полуночи. Здание начальной школы 1910 года постройки сгорело полностью, всех учеников перевели в среднюю школу в селе Поляны.