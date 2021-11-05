Детей из сгоревшей школы в Агро-Пустыни переведут в село Поляны. Фото: Рязанский муниципальный район.

В начальной школе села Агро-Пустынь Рязанского района был зарегистрирован 21 ученик. Об этом сообщает администрация Рязанского района. Все дети продолжат обучение в Полянской средней школе, это примерно в шести-семи километрах от дома.

Ранее сообщалось, что здание Агропустыньской начальной школы 1910 года постройки вспыхнуло около полуночи 4 ноября. Пожарная сигнализация сработала, но к прибытию пожарного расчета второй этаж здания (деревянный) был в огне. Чтобы ликвидировать возгорание, понадобилось несколько часов.

В настоящее время специалисты управления МЧС России по Рязанской области устанавливают точную причину возгорания и причиненный ущерб.

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