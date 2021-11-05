Здание сгоревшей Агропустыньской школы было 1910 года постройки.

Здание начальной школы в селе Агро-Пустынь Рязанского района построили еще в 1910 году. Об этом сообщает районная администрация.

«В 2016 году в здании ремонтировали кровлю, а в 2020 году заменили отопительный котел, в 2021 году замерили сопротивления изоляции», - подчеркнули чиновники.

По информации местных властей, здание начальной школы в селе Агро-Пустынь было оснащено пожарной сигнализацией, которая во время пожара сработала в штатном режиме.

«По прибытии на место пожарных расчетов, второй этаж (деревянный) был полностью охвачено огнем.

Сообщение о пожаре поступило 4 ноября около полуночи. Ликвидировали пожар только в 03:44.

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