Более 67% взрослого населения Рязанской области привились от коронавируса

В Рязанской области привились более 67% взрослого населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Уровень вакцинации в Рязанской области достиг 67,7% взрослого населения, для достижения плана требуется привить 80% - это чуть более 721 тысячи жителей. Такие данные привел губернатор региона Николай Любимов в ходе совещания по вопросам прививочной кампании в субъектах, которое провела зампред правительства России Татьяна Голикова.

Губернатор подробно доложил о ходе вакцинации в Рязанской области. Так, в настоящее время в регионе работает 69 прививочных кабинетов в 32 медицинских организациях, а также 35 мобильных пунктов, в частности, круглосуточные пункты на вокзалах и выездные бригады, которые прививают трудовые коллективы, а также маломобильных рязанцев на дому. В случае необходимости в районы отправляют дополнительные бригады.

Любимов упомянул и временный Единый центр вакцинации, открытый в Рязани в ноябре 2021 года, а также готовящийся к открытию постоянный Центр на базе городской больницы №10. С начала прививочной кампании область получила в общей сложности 738 793 дозы вакцин. Их в регионе четыре: «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Также губернатор заверил, что постоянно контролирует вопрос вакцинации, и ситуация еженедельно анализируется специалистами оперштаба по коронавирусу. А региональный Роспотребнадзор, в свою очередь, проверяет исполнение в регионе постановлений Главного санитарного врача России.

«Исполнение данных документов по достижению коллективного иммунитета в трудовых коллективах контролируется в ходе плановых проверок. Потенциально это то направление работы, за счет которого мы в ближайшее время также рассчитываем значительно увеличить охват вакцинацией», – подчеркнул Николай Любимов.