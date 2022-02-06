Последние новости по Елене Логуновой: дело раскроют, но поработать надо более хитро. Адвокат считает, что раскрыл бы это преступление.

Последние новости по делу Елены Логуновой: адвокат семьи исчезнувшей рязанки Максим Калинов заверил общественность, что уголовное дело нигде не затеряется, его доведут до конца.

«Однозначно, дело будет раскрыто. Единственное, что я со своей стороны [будь на месте следствия] предпринял бы еще ряд действий, но я не могу следствию указывать, — говорит Максим Калинов. — Я неоднократно разговаривал со следователями главного следственного управления СК России, подсказывал, что вот так надо сделать, чтобы следствие пришло к развязке. Но пока что это все слова. Но я бы это сделал, и, не хвалясь, скажу, что дело было бы, наверное, раскрыто. Просто надо по одному моменту больше поработать, более хитро, более грамотно».

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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