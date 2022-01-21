Власти Рязани посчитали, что фестиваль ледовых скульптур удался. Фото: администрация Рязани.

Чиновники городской администрации подвели итоги первого фестиваля ледовых скульптур в Рязани.

«Первый фестиваль, по откликам рязанцев, удался. Над предложениями будем работать и совершенствоваться», – отметила начальник управления культуры администрации города Евгения Власова.

По мнению властей, фестиваль получил «заслуженное внимание жителей и гостей Рязани».

Кроме того, власти коснулись организационных вопросов проведения фестиваля, в том числе с учетом мнения скульпторов и общественности. Речь шла о площадке, уборке от снега и наледи, вопросах безопасности и интерактива с участием зрителей.

Ранее рязанские урбанисты резко раскритиковали фестиваль ледяных скульптур, назвав его «колхозом». А потом начались горячие споры с участием организаторов (читать подробнее).

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