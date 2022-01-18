Урбанисты разожгли горячие споры вокруг фестиваля ледовых скульптур в Рязани

Критика урбанистов разожгла горячие споры вокруг фестиваля ледовых скульптур в Рязани. Фото со страницы Николая Любимова (vk.com/lybimovnikolay)

Критика урбанистов разожгла горячие споры вокруг фестиваля ледовых скульптур в Рязани. Под записью «Городских проектов» развернулась бурная дискуссия с участием организаторов мероприятия.

Именно к организации праздничного события у представителей «Городских проектов» возник ряд претензий. На них отозвался инициатор и один из мастеров фестиваля, создавший скульптуру весовщика Иосифа Пятунина, Владимир Мистрюков.

Одним из пунктов критики урбанистов было ограждение вокруг скульптур. Мистрюков высказался в том ключе, что фестиваль не предполагал интерактивности, поэтому пространство не было организовано по принципу «ледового городка».

«Авторскую скульптуру огораживают всегда и везде. Это делается, во-первых, с целью безопасности (чтоб льдина не упала вам на голову), во-вторых, против вандалов и любителей фото верхом на скульптуре. На днях по ошибке убрали барьеры вокруг скульптур. Поезжайте посмотрите что с ними стало за 1 день! Многое поломали», - заметил Владимир Мистрюков,

В ходе диалога выяснилось, что организовать фестиваль любители ледовой скульптуры взялись «без копейки бюджета».

«Люди работали на чистом энтузиазме.Привезли фуру льда из Тюмени. Сделали первый ледяной фестиваль в Рязани. Позвали известных мастеров. И урбанисты называют это колхозом. Спасибо...», - написал Мистрюков.

Пользователи соцсетей справедливо заметили, что не вложившие своих сил и средств власти, тем не менее, не стеснялись пиариться на фестивале: позиционировался он как городской, о нем писал губернатор. Другие напомнили, что мероприятие с созданием ледовых скульптур проводится в Рязани не в первый, а в третий раз.

Консенсус участники дискуссии нашли в том, что фестиваль должен стать ежегодным, получить нормальное финансирование и вырасти – как в масштабе, так и в уровне организации.