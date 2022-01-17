«Чего вы боитесь, они все равно растают?»: фестиваль ледяных скульптур в Рязани обозвали колхозом. Фото: Городские проекты.

Урбанисты из «Городских проектов» раскритиковали фестиваль ледяных скульптур, который прошел в Рязани в новогодние праздники. По мнению активистов, фестиваль - отличная идея, мастера сделали классные скульптуры, но формат подачи - колхоз.

Ледяные фигуры расположили вокруг металлической елки, но под самой елкой валялись деревянные поддоны и другой строительный мусор.

«Почему нельзя было убрать мусор под елкой. Или хотя бы спрятать его? – задаются вопросом урбанисты. – Лучше было бы убрать забор, ведь без него скульптуры воспринимаются лучше».

Кроме того, непонятно, по мнению общественников, наличие охраны, тем более их машина (ЧОП «Рефлекс») находилась в пешеходной зоне.

«Люди хотят подойти к скульптурам, сфотографироваться. Они в любом случае растают. Чего вы боитесь? А охрану можно было посадить в пустующие ларьки».

В пример городским властям активисты привели село Орехово.

В пример рязанским организаторам урбанисты привели фестиваль ледовых скульптур в селе Орехово Спасского района, где фигуры стояли прямо в поле, и с ними можно было делать все что угодно: «Очень красиво, люди довольны. Рязань, мы тебя очень любим, но давай сделаем в следующем году как в Орехове».

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