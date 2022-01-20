Проститься с рязанским «православным витязем» Виктором Тихоновым можно 22 января.

Проститься с руководителем рязанской организации «Православные витязи» Виктором Ивановичем Тихоновым можно в субботу, 22 января в Николо-Ямском храме (улица Циолковского). Отпевание начнется в 11:00.

Виктор Иванович Тихонов ушел из жизни 20 января 2022 года. Более 20 лет с момента основания он руководил «Православными витязями». Через организацию прошли сотни рязанских мальчишек и девчонок, а за свою профессиональную работу Виктора Ивановича удостоили ордена преподобного Серафима Саровского III степени (читать подробнее).

Ранее сообщалось, что из-за оторвавшегося тромба умер известный рязанский предприниматель Игорь Еремин. Именно он основал в Рязанской области медицинский туризм.

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