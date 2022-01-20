Появились подробности задержания чиновников Дирекции благоустройства Рязани.

Появились подробности задержания трех чиновников администрации Рязани – сотрудников МБУ «Дирекция благоустройства города Рязани, а также представителя подрядчика.

По данным УМВД России по Рязанской области, 64-летний чиновник [заместитель директора МБУ] при посредничестве своих сотрудников - 35-летнего и 38-летнего подчиненных получил от 42-летнего представителя подрядчика [столичной дорожной фирмы] взятку в размере 200 тысяч рублей за быстрое и беспроблемное подписание документов о стоимости выполненных работ и актов о приемке работ дороги на одной из улиц Рязани.

Важный момент, отремонтировать участок дороги нужно было по муниципальному контракту стоимостью 10 млн рублей. Все это происходило в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работали по выявлению коррупционного преступления сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области, оперативники регионального УФСБ, Росгвардия, а также Следственный комитет.

Позже появилось видео задержания одного из чиновников (смотреть).

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